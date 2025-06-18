NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

美國3對3籃球聯盟「BIG3」台灣時間6月15日開打，開幕戰就出現火藥味十足的「大場面」。曾來台發展的前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與「吹耳哥」史蒂芬森（Lance Stephenson）在場上爆發激烈肢體衝突，2人都遭到驅逐，聯盟今天宣布懲處結果。

這場比賽由霍華德效力的洛杉磯暴動隊（LA Riot）對上史蒂芬森領軍的邁阿密305隊（Miami 305）。比賽中，霍華德攻下10分7籃板，史蒂芬森則有16分3籃板1助攻的表現。然而，2人末節在籃下發生口角，霍華德推人，引爆史蒂芬森怒火，推擠後開始拳腳相向。

根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）報導，BIG3聯盟決定只給警告處分，由於2人皆為「聯盟新秀」，仍在適應聯盟高強度身體對抗，因此暫時不予禁賽。史蒂芬森賽後發文怒斥霍華德「犯規10次、推人失控」，並直指霍華德已不是初犯。

回顧衝突現場，雙方甚至出現鎖喉的舉動，幸好保全與隊友及時介入制止，才沒有造成更大的衝突與傷害。BIG3聯盟由知名饒舌歌手冰塊酷巴（Ice Cube）創辦，專為退役NBA球員打造。今年邀請多位知名球星參戰，包括首次參與該聯盟的霍華德與史蒂芬森。

Dwight Howard and Lance Stephenson just got ejected on the first day of The Big 3 😂😂😂😂pic.twitter.com/8RJqBTAK6w — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 2025年6月14日

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