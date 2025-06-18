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NBA／3隊爭取杜蘭特交易包裹曝光 美媒認為太陽要降低報價
杜蘭特（Kevin Durant）休賽季預計會被太陽隊交易掉，鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）指出，灰狼、暴龍、火箭隊願意提供的交易包裹。
據先前報導，杜蘭特希望加入的球隊是馬刺、火箭和熱火隊，不過灰狼、暴龍和快艇隊也有意出價交易。太陽不滿意馬刺的交易包裹，太陽想要的中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）快艇不願提供。
甘巴德羅提到，灰狼願意送出的資產包含先發中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、今年首輪第17順位、迪文森佐（Donte DiVincenzo），以及迪林漢姆（Rob Dillingham）或香農（Terrence Shannon Jr.）其中一人。
暴龍願提供今年首輪第9順位，球員則包含先發前鋒巴瑞特（RJ Barrett）、後衛奎克利（Immanuel Quickley）和中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）。
火箭的籌碼則是格林（Jalen Green）和史密斯（Jabari Smith Jr.），但太陽拒絕這項提案，因為對格林不感興趣。
熱火方面，甘巴德羅提到太陽可能不想要維金斯（Andrew Wiggins），但如果熱火願意將潛力長人韋爾（Kel'el Ware）放進交易討論，會增加得到杜蘭特的機率。
由於杜蘭特新賽季開打前就滿37歲，加上合約剩最後1年，交易價值已不如以往。太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）指出，太陽隊目前對杜蘭特的估價可能過高，如果希望促成交易，需要下修報價。
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