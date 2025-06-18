NBA／40歲仍不輕言退休！詹姆斯：能和小兒子打球很瘋狂

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）即將邁入第23個NBA賽季，近期將展開季前準備，首要目標是讓左膝在訓練營開始前恢復健康。現年40歲的詹皇透露，4月對灰狼隊的季後賽G5中扭傷膝蓋韌帶，但現在感覺不賴。

詹皇接受美聯社訪問時透露，維持身體狀況，仍是他能持續繳出高水準表現的關鍵，「我現在有充足時間可以照顧我的膝蓋、身體及其他部位，確保等到9月底展開訓練時，我能接近百分百狀態。」

本季詹皇場均攻下24.4分8.2助攻7.8籃板，再次入選NBA年度最佳陣容第二隊。 雖然詹皇清楚自己已邁入職業生涯尾聲，但他尚未決定何時退休，他還表示，如果能撐到與小兒子布萊斯（Bryce James）一起打球，應該會蠻瘋狂的。

布萊斯預計2026年具備選秀資格，詹姆斯透露：「職業生涯這個階段，你會開始思考終點什麼時候會到，這是我們的本能。你會去焦慮，會是今年？還是明年？但我沒有設定明確時間表，我也在觀察我的身體和家人的反應。」

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