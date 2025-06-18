WNBA／克拉克遭「戳眼」 雙方兩度火爆肢體衝突3人被驅逐
WNBA今天上演火爆肢體衝突，印第安納狂熱隊超級巨星克拉克（Caitlin Clark）被康乃狄克太陽隊謝爾登（Jacy Sheldon）戳眼，引發後續激烈爭執，共3人被驅逐出場。
第3節中段克拉克被謝爾登貼防，謝爾登突然右手一伸戳到克拉克眼睛，裁判立刻響哨。克拉克退後掩面，謝爾登撞她一下，克拉克也出手推開，太陽隊梅布莉（Marina Mabrey）見狀後衝過來將克拉克推倒。
謝爾登因打臉動作被吹一級惡意犯規，克拉克因推人領技術犯規，太陽隊球員梅布莉和查爾斯（Tina Charles）各領1次技術犯規。
比賽最後1分鐘狂熱領先17分，狂熱隊球員康寧漢（Sophie Cunningham）用力拉住謝爾登，導致對方摔倒，雙方衝突再度爆發。
康寧漢領到二級惡意犯規直接被驅逐出場，謝爾登再度領到技術犯規被驅逐，太陽隊艾倫（Lindsay Allen）也因參與混戰遭驅逐。狂熱最終以88：71大勝太陽，鎖定東區代表資格，挺進「專員盃冠軍賽」。
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