NBA／「球爸」突向快艇推銷兒子們 自豪三兄弟從小教導有方

「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）日前在IG上傳一段影片，他在影片中提到自己的3個兒子，公牛隊「球哥」大鮑爾（Lonzo Ball）、饒舌歌手二鮑爾（LiAngelo Ball）及黃蜂隊「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball），可能是幫助快艇隊贏下總冠軍的關鍵組合。

球爸認為快艇可以效仿本季溜馬隊的成功模式，「沒有球隊能扛得住我3個兒子發動快攻，你看看溜馬今年殺進總決賽，靠的是什麼？就是速度！」球爸直言，他從第1天就教孩子們打球時速度的重要。

「只要3個兄弟同場，他們就所向無敵。」球爸自豪地說道，「所以快艇，快把我們球家三兄弟帶走，拿下總冠軍，不要再拖了。想要幫洛杉磯添冠的球迷們，你們有了全新的主場，也該讓球家三兄弟上場秀一把！」

目前球哥與球弟直到下賽季都與目前所屬球隊有約在身，不過2人近期都被捲入交易傳聞。球哥甚至曾預測，球弟可能會被交易到快艇。快艇本季戰績50勝32敗，連第3年打進季後賽，不過在首輪就遭金塊隊淘汰。

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