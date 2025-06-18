NBA／溜馬邊打總冠軍賽邊交易！向鵜鶘贖回2026年首輪籤

「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）日前在IG上傳一段影片，他在影片中提到自己的3個兒子，公牛隊「球哥」大鮑爾（Lonzo Ball）、饒舌歌手二鮑爾（LiAngelo Ball）及黃蜂隊「球弟」小

2025-06-18 10:27