NBA／溜馬邊打總冠軍賽邊交易！向鵜鶘贖回2026年首輪籤
溜馬隊還在與雷霆隊打總冠軍賽，管理層今天發動交易，將今年首輪選秀權交易至鵜鶘隊，拿回2026年首輪選秀權。
據《ESPN》報導，溜馬還將2023年選秀第47順位金恩（Mojave King）的簽約權送給鵜鶘，這筆交易將為溜馬清出320萬美元薪資空間。
這筆交易讓溜馬2026年起，連7年擁有自己的首輪選秀權，休賽季薪資距離豪華稅線還有2000萬美元。
溜馬目前與雷霆在總冠軍賽戰成2：3，核心陣容下賽季預計都會回歸，只有先發中鋒透納（Myles Turner）會成為自由球員，去留未定。
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