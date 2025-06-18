NBA／渡假中接到交易電話 貝恩聽到要去魔術就笑了

灰熊與魔術在日前達成貝恩（Desmond Bane）的交易案，新賽季他將與班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）等年輕好手攜手合作，讓貝恩在今天受訪時直言，一開始聽到自己被交易感到相當沮喪，不過當知道自己要去的地方是奧蘭多時，隨即露出了笑容。

曾在2021年入選年度新秀第二隊的貝恩，過去幾個賽季在球隊一哥莫蘭特（Ja Morant）因為場外風波導致出賽不穩定的情況下，已用場上表現證明自己具有聯盟一線後衛的實力。

不過日前灰熊仍決定將貝恩打包送出，與魔術換來凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）和4個首輪選秀權以及一個選秀交換權，貝恩也將正式轉戰東區。

貝恩透露，當自己正在佛羅里德州渡假時，接到來自灰熊總管克萊曼（Zach Kleiman）的電話，告知他將遭到球隊交易，「在他告訴我新球隊之前，我的心情有點沮喪，因為我不確定自己落腳何方，不過當他一說出是奧蘭多時，我在電話裡就笑了，當然我並不是不尊重，但我確實對於新機會感到興奮。」

根據美國媒體透露，過去貝恩就在接受經紀人諮詢時，將魔術列為想被交易的球隊名單首位，而如今不僅願望成真，魔術球團人員也隨即向他張開雙臂，讓貝恩倍感親切，「你能感受到空氣中瀰漫著興奮和期待，但這種期待是合理的，因為我認為我們有足夠的陣容來達成一些特別的事情。」

魔術總裁韋特曼（Jeff Weltman）也表示，貝恩確實是那種你在建隊時會希望將他列入的球員，他不僅相當獨特，還是NBA最優秀的射手之一；而貝恩的加入也將讓魔術的先發陣容變得更加明確，他與班凱羅、華格納、薩格斯（Jalen Suggs）的先發組合，將讓本賽季就有不錯的表現的魔術，被期待能夠更進一步。

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