NBA／魔術盼貝恩升級後場火力 總裁積極補強「拚現在」

曼菲斯灰熊將貝恩（Desmond Bane）交易至奧蘭多魔術，換回凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）、4枚無保護首輪選秀權與一個首輪選秀互換權。

根據報導，奧蘭多送給曼菲斯的選秀資產包括：2025年首輪第16順位、2026年首輪選秀權（牽涉太陽或巫師之間的順位交換權）、以及2028與2030年兩枚無保護首輪籤；至於2029年的首輪互換權則是前兩順位保護。

這筆交易對魔術而言是一次大膽的出手，目的是強化球隊在東區的競爭力；而對灰熊來說，這則是一次獲得具冠軍經驗的防守側翼、後場深度與大量選秀資產的契機。

魔術總裁韋特曼（Jeff Weltman）明確表示，球隊今夏將採取積極的「拚現在」策略，而貝恩將成為與班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）以及薩格斯（Jalen Suggs）共同組成的核心一部分。

「我們非常高興歡迎貝恩加入奧蘭多魔術的大家庭，」韋特曼在聲明中說道，「過去5年來，貝恩已證明自己是聯盟中最頂尖的後衛之一。我們期待他的投籃能力、籃球智商與多樣化技能能幫助球隊邁進一大步。他的人格在聯盟中備受推崇，我們相信他能無縫接軌融入我們的陣容，無論在場上或場下。」

貝恩是自2020年進入聯盟以來，僅有3位能夠完成投進800顆三分球且三分命中率達40%以上的球員之一。另外根據《ESPN》統計，過去5季貝恩的接球出手三分命中率達43.2%，在所有出手超過1000次的球員中，排名第3。

這意味著貝恩的加入將大幅提升魔術的外線火力。本季魔術的三分命中率僅為31.8%，排名全聯盟倒數第一，接球出手三分命中率同樣敬陪末座。事實上，他們的三分命中率是自2015-16年賽季湖人以來聯盟最差表現。

現年26歲的貝恩，先前和灰熊簽下5年2.07億美元的合約，目前合約將走到2028-29年賽季。魔術未來將承擔巨大薪資壓力，但也進一步增加競逐東區霸權的可能性。

在送走貝恩之後，據消息人士指出，灰熊目前沒有打算交易另外兩名核心莫蘭特（Ja Morant）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）。

據報導，灰熊近幾個月一直在清理薪資空間，以便在今夏完成對傑克森的薪資重談與提前續約，避免他在2026年成為自由球員。消息指出，雙方預期將能完成續約。而這筆貝恩的交易，也讓灰熊有更多彈性提升對傑克森的合約報價，並長期留住這位防守悍將。

商品推薦