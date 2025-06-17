NBA／霍姆葛倫「火鍋」紀錄即將超越布萊恩 伊巴卡讚：太狂了
雷霆在今天總冠軍賽關鍵第5戰中力壓溜馬，搶下重要聽牌資格，只差一場勝利就能拿下搬家至奧克拉荷馬市後的首座總冠軍。
這場比賽雷霆兩大核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）無疑是搶盡鎂光燈，威廉斯豪取40分，亞歷山大則是拿下31分，兩人成為NBA總冠軍賽史上同場破30分的最年輕搭檔。
在亞歷山大和威廉斯之外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）在防守端也展現重要影響力。
根據統計，現年23歲又47天的霍姆葛倫生涯在季後賽已經累積送出63次阻攻，在季後賽歷史上24歲以下球員的封阻數排名第3多，僅次於布萊恩（Kobe Bryant的64次與雷霆學長伊巴卡（Serge Ibaka）的123次。
當媒體日前在社群上披露霍姆葛倫這項數據時，伊巴卡還轉發推文並寫道：「太狂了！」，顯現伊巴卡對於霍姆葛倫的肯定。
雖然要達到伊巴卡的紀錄是有一定難度，但對霍姆葛倫來說，只要持續進化，他將有機會成為聯盟罕見的全方位禁區獨角獸。
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