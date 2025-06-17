NBA／霍姆葛倫「火鍋」紀錄即將超越布萊恩 伊巴卡讚：太狂了

雷霆在今天總冠軍賽關鍵第5戰中力壓溜馬，搶下重要聽牌資格，只差一場勝利就能拿下搬家至奧克拉荷馬市後的首座總冠軍。

這場比賽雷霆兩大核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）無疑是搶盡鎂光燈，威廉斯豪取40分，亞歷山大則是拿下31分，兩人成為NBA總冠軍賽史上同場破30分的最年輕搭檔。

在亞歷山大和威廉斯之外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）在防守端也展現重要影響力。

根據統計，現年23歲又47天的霍姆葛倫生涯在季後賽已經累積送出63次阻攻，在季後賽歷史上24歲以下球員的封阻數排名第3多，僅次於布萊恩（Kobe Bryant的64次與雷霆學長伊巴卡（Serge Ibaka）的123次。

當媒體日前在社群上披露霍姆葛倫這項數據時，伊巴卡還轉發推文並寫道：「太狂了！」，顯現伊巴卡對於霍姆葛倫的肯定。

雖然要達到伊巴卡的紀錄是有一定難度，但對霍姆葛倫來說，只要持續進化，他將有機會成為聯盟罕見的全方位禁區獨角獸。

Chet Holmgren is 23 years and 44 days old. He has the 3rd most blocked shots of anyone that age in NBA Playoff history.



1) Serge Ibaka 123 Blocks

2) Kobe Bryant 64

3) Chet Holmgren 60

4) Andrew Bynum 59

5) Tim Duncan 57 pic.twitter.com/SXQy6i5LRQ — OKC Thunder Stats (@ThunderNumbers) 2025年6月14日

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