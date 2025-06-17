NBA／喊話「我愛立陶宛」！瓦藍邱納斯盼在家鄉結束職業生涯
國王中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）目前回到家鄉立陶宛，舉辦他的年度籃球訓練營。
近日在接受當地媒體採訪時，瓦藍邱納斯表示，自己計劃在家鄉尤文圖斯籃球俱樂部（Uniclub Bet Juventus）結束自己的職業生涯；隨後他補充目前尚無離開國王隊的打算。
「我可以為自己制定計劃，但國王隊的決定才是最重要的。」瓦藍邱納斯說。
同時他也告訴立陶宛媒體：「目前我計劃留在國王，我還沒有聽到任何關於被交易或轉會的消息。在得到這些消息之前，我所有的注意力都將集中在球隊身上。」
去年瓦藍邱納斯與巫師隊簽下了一份為期三年、價值3030萬美元的合約，該合約前兩年保障金額為2030萬美元，最後一年為1000萬美元的非保障金額。
本季被交易至國王隊的瓦藍邱納斯，與來自同鄉的長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）聯手組成「立陶宛連線」，一同鞏固球隊禁區，在國王隊的32場比賽中，他場均得到8.7分和7.0個籃板。
瓦藍邱納斯從2012年加盟暴龍至今，已征戰聯盟長達13年，或許在2026-27年賽季合約走完之後，他便有機會回到家鄉養老，而他也毫不掩飾地向媒體表現他對家鄉的熱愛。他說：「我愛立陶宛，為什麼不在這裡結束我的職業生涯呢？」
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