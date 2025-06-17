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NBA／暴龍為打造爭冠陣容 考慮放棄巴瑞特、奎克利

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍潛力新星巴瑞特。 法新社
暴龍潛力新星巴瑞特。 法新社

根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）透露，暴龍隊可能會以嶄新陣容進入下個賽季，為了達到這樣的目的，他們正在考慮交易陣中3名先發球員，以爭取更好的球員加盟；這其中就包含巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）與伯爾特（Jakob Poeltl）。

費雪說道：「有消息稱暴龍隊願意放棄巴瑞特或奎克利來大幅提升陣容，」他接著補充：「幾位了解暴龍隊想法的聯盟人士同樣聲稱，他們也願意交易中鋒伯爾特，前提是這筆交易能帶回杜蘭特。」

在交易討論中提到的3位人選中，來自加拿大、現年25歲的巴瑞特是最具球星潛力的球員，他本賽季場均可拿下場均21.1分、6.3個籃板和5.4次助攻。

伯爾特的護框能力也可能引起需要補強禁區實力球隊的強烈興趣，他場均得到14.5分和9.6個籃板，繳出接近「雙十」的表現；奎克利今年則打出職業生涯最亮眼的一個賽季，場均貢獻17.1分和5.8次助攻。

暴龍本季戰績為30勝52負，位列東區第11名，連附加賽都沒摸到。據資深媒體人史坦（Marc Stein）透露，球團在今夏將有「大動作」，期盼能複製2018年夏天交易來雷納德（Kawhi Leonard）的成功模式，使暴龍在短時間內成為具備爭冠實力的隊伍

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暴龍 RJ Barrett

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