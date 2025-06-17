NBA／里拉德重傷無限期缺陣危機 公鹿想找活塞鐵衛填補
由於公鹿雙星之一的里拉德（Damian Lillard）因跟腱撕裂傷，下賽季將無限期缺陣，因此球隊今夏需找尋頂替他的人選。根據《ESPN》的報導指出，活塞後衛施羅德（Dennis Schroder）將是公鹿在休賽季可能關注的球員之一。
里拉德本季可謂命運多舛，例行賽末段因血栓問題缺席最後14場比賽，好不容易在季後賽中復出但狀況並外調整到最佳，如今又因阿基里斯腱斷裂離開賽場。在季後賽對溜馬第2戰和第3戰中，他分別留下14分7助攻、7分5助攻的成績單。
因此，面臨控衛荒的公鹿急需在休賽季找尋具備先發等級的控球人選。《ESPN》在報導中提到：「儘管公鹿隊最終可能會繳納稅款，但其總額有望保持在1.96億美元的第一層豪華稅門檻內，這將使他們獲得1400萬美元的中產特例，而他們可能需要其中很大一部分來找尋可以替代里拉德的控球人選。」
而現年31歲、來自德國的施羅德，過去生涯一共效力過多達9支NBA球隊，曾於2023年幫助德國隊在世界盃籃球賽上奪下首冠，可說是一名賽場經驗豐富的「老兵」。
本季轉隊到活塞後，施羅德場均可以交出10.8分、5.3助攻，並在首輪季後賽對上尼克扮演奇兵，在末節讀秒階段命中一記關鍵三分，幫助球隊拿下暌違17年的季後賽勝利。
雖然最終活塞以2：4不敵尼克止步首輪，未能挺進下一輪賽事，但施羅德的出色發揮，證明他「油箱裡還有油」。
除了施羅德外，據《ESPN》指出，公鹿其他可能的候補人選還包括自由球員瓊斯（Tyus Jones）和波格登（Malcolm Brogdon）。
另一方面，公鹿目前也面臨另一重大不確定因素：球隊主將安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近期不斷捲入交易傳聞。若今夏失去字母哥，公鹿的爭冠希望將可能因此瓦解，球隊重建腳步也勢必提前啟動。
施羅德能否最終加盟公鹿，成為球隊新賽季的先發後場指揮官，備受關注。對於正在尋求穩定組織與替代戰力的密爾瓦基來說，他可能會是即戰力的理想選項。
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