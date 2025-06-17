NBA／吉迪有望續簽公牛 懷特可能透過交易尋求大約

據報道，《富比士》記者希德利（Evan Sidery）指出，休賽季公牛球團預計將與後衛吉迪（Josh Giddey）重新簽訂長期合約，這可能會讓懷特（Coby White）在休賽期期間成為交易談判的對象。

去年從雷霆交易過來公牛的吉迪，很快便適應球隊體系，整季出賽70場，繳出場均14.6分、8.1籃板與7.2助攻的全面數據。過去最被人詬病的外線投射，到今年也有所改善，他的三分球命中率提升至37.8%，場均出手4次。這是他生涯首次三分命中率突破35%，整體表現顯示出投射能力的穩定進步。

由於本季的顯著進步，使公牛管理層有意續留這名年僅22歲的年輕新星。

公牛隊的另一名後場核心懷特也同樣不落人後，現年25歲的他，本賽季打出了職業生涯的代表作，場均能拿下20.4分、3.7個籃板和4.5次助攻，同樣也有資格與公牛隊續約，但希德利認為，若球團成功續留吉迪，恐因薪資有限，無法給出能讓懷特滿意的價碼。