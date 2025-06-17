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NBA／報價不夠興奮？KD交易案仍是一團謎 名記點出重要關鍵
太陽隊與自家球星杜蘭特（Kevin Durant）的交易風波仍在持續進行，儘管杜蘭特本人先前已指出，他想要被交易至熱火、馬刺與火箭，據報道，太陽隊對這三支球隊目前給出的報價不感興趣。據《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，太陽隊至今尚未收到令他們「興奮」的報價。
儘管現年36歲的杜蘭特，本季延續明星級的表現，但太陽本季戰績卻未見起色，最終以36勝46敗作收，排名西區第11，無緣季後賽，且創下聯盟史上最高團隊薪資卻失利的尷尬紀錄。
因此，為求重返西區列強，太陽勢必要在今夏做出大刀闊斧的改革，先前球隊已從制服組著手進行，任命古格里（Brian Gregory）為新任總經理，並邀請騎士助教奧特（Jordan Ott）接掌兵符。
接下來，球團的下一步就是透過交易球星杜蘭特，換回豐厚的即戰力、具備潛力的球員，提升球隊在攻防兩端的實力。
然而，目前該交易案的走向仍舊撲朔迷離，溫德霍斯特在《ESPN》節目中說道：「據我所知，杜蘭特傾向前往的3支球隊熱火、馬刺和火箭，到目前為止還沒有提出讓太陽球團興奮的報價。」
此外，溫德霍斯特也提到灰狼與暴龍同樣是杜蘭特的有力角逐者，「但如果我必須選出最受歡迎的球隊，我肯定認為是灰狼，因為他們表現得最積極。」他總結道。
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