NBA／威廉斯飆分狂寫紀錄 兩聯盟合併以來第3年輕破40分

威廉斯（Jalen Williams）在總冠軍賽關鍵第5戰火力大爆發，全場25投14中包含3記三分球和12罰9中，豪取生涯季後賽新高40分，外加6籃板4助攻，帶領雷霆拿下重要聽牌勝利。

現年24歲又63天的威廉斯成為NBA和ABA合併以來在總冠軍賽歷史砍下40分第3年輕的球員，僅次於衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的23歲又220天和魔術強森（Magic Johnson）的20歲又276天。

而在兩聯盟合併之前，貝瑞（Rick Barry）曾以23歲的年紀在總冠軍賽3次至少拿下40分。

此外，威廉斯也是近40個賽季來第5位能在總冠軍賽連3場至少得到25分的25歲以下球員，前4人分別是1995年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）、2006年的韋德（Dwyane Wade）、2012年的杜蘭特（Kevin Durant）和2016年的厄文（Kyrie Irving）。

目前威廉斯5場比賽平均可拿下25.8分5.6籃板4.2助攻，是雷霆隊史第4位在總冠軍賽場均至少得到25分的球員，前3人是杜蘭特、衛斯特布魯克和隊友亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），這3人都拿過年度MVP。同時他也是衛斯特布魯克之後首位在總冠軍賽至少拿到40分的雷霆球員。

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另一方面，威廉斯也是1998年開始統計以來第3位在總冠軍賽單場禁區拿到至少18分且命中3記三分球的球員，前兩人分別是詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特。從這些數據或許也能看出威廉斯這場飆分秀的含金量。

對於子弟兵有如此驚人的砍分表現，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）忍不住用「強大衝擊力」來稱讚威廉斯。「我們一直用這個字眼來要求他持續進步。當他處於最佳狀態時，他的比賽就會帶有如此衝擊力，今晚他的表現令人難以置信。」

亞歷山大同樣盛讚道，「他真的滿滿拚勁。你可以感覺到每次當我們需要得分時，他就能把球投進，他看起來就是無所畏懼。」

威廉斯自己則表示：「我很幸運能處在雷霆這樣一個環境中，大家都希望每一個人都能取得成功。在這個地方打球，你會感覺到整個球場都在震動，充滿各種歡呼聲。」