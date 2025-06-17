快訊

新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

台股上漲161點收22,211點 台積電上漲20元收1,045元

母女雪隧避車彎大打出手 疑因「搶播音樂」爆衝突互扔手機　

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／並肩喬丹等傳奇 亞歷山大：現在只專注一件事

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
SGA在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的全能數據。 美聯社
SGA在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的全能數據。 美聯社

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的全能數據，讓他成為史上第4位在同年季後賽15度以上拿下30分的球員外，追上喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人的腳步，不過賽後他強調，目前自己只專注一件事，那就是再拿下一場勝利。

在今年例行賽首度拿下年度MVP後，亞歷山大進入季後賽後狀況同樣火熱，靠著近乎無解的中距離跳投以及撕裂防線能力，讓他在今天完成今年季後賽個人第15場的30分以上賽事，追上2009年布萊恩所創下的次數，且僅次於喬丹和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）保持的16次紀錄，有望在下場比賽再追上兩位傳奇名宿。

談到跟上喬丹、布萊恩等人的腳步，亞歷山大賽後直言，自己目前只專注在一件事情上，那就是再為球隊贏得一場勝利，對於隊友威廉斯（Jalen Williams）今天攻下季後賽個人生涯新高的40分，亞歷山大則說：「他今天打得相當有膽識，每個關鍵回合他都能挺身而出，感覺需要他得分時他就能做到，在場上毫無畏懼。」

除了威廉斯的亮眼表現外，雷霆也在今天成為聯盟近32年來首支在季後賽單場有15次抄截和12次阻攻的球隊，其中替補上陣的卡魯索與華勒斯（Cason Wallace）合計就貢獻了8抄截，卡魯索在今年冠軍賽平均2.8次抄截，更創下冠軍賽史上替補球員的最高紀錄。

談到卡魯索對於球隊的重要性，亞歷山大說：「他是我們隊上唯一有冠軍戒指的球員，他贏得過總冠軍，因此知道該做些什麼事情，當他在講話時，我們每個人都是用心傾聽。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／SGA單一季後賽15次破30分 三大傳奇巨星後首見

NBA／總冠軍G5哈利伯頓帶傷僅得4分 威廉斯飆40分雷霆搶先聽牌

NBA／亞歷山大爭冠也拚紀錄 有望衝單季總得分史上前10

NBA／最後5分鐘狂砍15分 亞歷山大創54年來首見紀錄

相關新聞

NBA／總冠軍G5哈利伯頓帶傷僅得4分 威廉斯飆40分雷霆搶先聽牌

NBA總冠軍賽今天回到奧克拉荷馬市舉行「天王山之戰」，雷霆今天在雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexand...

NBA／哈利伯頓0進球創難堪紀錄 教頭透露下一場不缺席

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天在總冠軍賽第5戰，全場出手6次全數落空，僅靠著罰球拿下4分，儘...

NBA／並肩喬丹等傳奇 亞歷山大：現在只專注一件事

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在總冠軍賽第5戰繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻的...

NBA／專家預測庫明加續留勇士價碼 傳公牛和熱火想先簽後換

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季預計成為受限制自由球員，NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預測，勇士可能開出的合約為3年8100美元，最後一季有球員選項。

NBA／東區追逐名單再減一 美媒曝尼克對交易KD不感興趣

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）近期交易傳言四起，日前傳出多支球隊有意角逐，包含火箭、馬刺、熱火等，過去尼克也被認為出現在這份清單上，然而，根據《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. S

NBA／威廉斯飆分狂寫紀錄 兩聯盟合併以來第3年輕破40分

威廉斯（Jalen Williams）在總冠軍賽關鍵第5戰火力大爆發，全場25投14中包含3記三分球和12罰9中，豪取生涯季後賽新高40分，外加6籃板4助攻，帶領雷霆拿下重要聽牌勝利。 現年24

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。