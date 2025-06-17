NBA／否認衛少簽約以色列球隊傳聞 總經理證實「假新聞」

上週傳出金塊替補控球衛斯特布魯克（Russell Westbrook）將不執行下賽季340萬美元的合約，代表他今夏將成為自由球員，而據傳他將與以色列聯賽的特拉維夫隊（Hapoel Shlomo Tel Aviv）簽約。不過，近日球隊總經理希納斯（George Hinas）在受訪時否認該傳聞，並將這些消息稱為「百分之百的假新聞」。

特拉維夫隊總經理希納斯在接受採訪時，回應了衛斯特布魯克的加盟消息，指出這些傳聞完全沒有根據。希納斯說道：「外界提到年薪為每年5000萬美元，這簡直太瘋狂了。」

去年休賽期，特拉維夫隊引進了一些大牌球星，包含莫特利（Johnathan Motley）、福斯特（Marcus Foster）和前公鹿後衛「瘋狗貝」貝弗利（Patrick Beverley）等球員，成為頭條新聞，但這些球員後來在賽季中離開了俱樂部。」在巨額投資的推動下，特拉維夫隊實現了他們「贏得歐洲盃」的目標。

前公鹿球員貝佛利（左）曾效力以色列籃球聯賽。 美聯社

希納斯接著表示：「我知道特拉維夫之所以引人注目，是因為我們花了不少錢。我數了一下，有高達37名球員和我們有過接觸。」

即便無緣與威少合作，但希納斯也證實，俱樂部仍與另一名NBA球員、現效力太陽隊的米西奇（Vasilije Micić）保持聯繫，談判仍在進行中。他提到：「他是歐洲籃球聯賽的傳奇人物，也是有史以來最偉大的球員之一。我們在三月底至四月初和他談過，當時我們沒有達成協議，但我們一直與他和經紀人保持聯繫。」

如今，俱樂部將目光再度投向了歐洲聯賽，準備透過高調的簽約，迎接另一個野心勃勃的休賽期。

George Hinas, general manager of Hapoel Tel Aviv, spoke to @BSphere_ about Russell Westbrook and reports that the club was ready to offer him a historic contract 👀💰



✍🏻 @vuk_milos_ pic.twitter.com/9n2fitb0fF — Basketball Sphere (@BSphere_) 2025年6月16日