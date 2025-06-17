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NBA／哈利伯頓0進球創難堪紀錄 教頭透露下一場不缺席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓(右)。 美聯社
哈利伯頓(右)。 美聯社

溜馬一哥哈利伯頓Tyrese Haliburton）今天在總冠軍賽第5戰，全場出手6次全數落空，僅靠著罰球拿下4分，儘管他仍是賣力送出6次助攻並抓下7籃板，但卻無法幫助溜馬扭轉戰局，球隊也將在下場比賽面臨淘汰危機，賽後溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）直言，哈利伯頓帶傷仍決定打完整場比賽，確實狀態也不在百分之百。

哈利伯頓在總冠軍賽第2戰就發生腿部傷勢後，儘管他仍決定帶傷上陣，甚至在第3戰還繳出22分、9籃板、11助攻的「準大三元」成績，但近兩場比賽得分效率也受到影響，前一場比賽僅攻下18分，今天更直接下探到僅剩下4分，尤其近兩場比賽三分球出手11次僅命中1球，狀態明顯下滑。

而哈利伯頓也在今天成為史上首位在總冠軍賽出賽超過30分鐘，但全場0進球、0抄截、0阻攻，但卻出現3失誤、3犯規的球員，且這也是他本賽季第3次、生涯季後賽第1次單場0進球，最終這三場比賽溜馬都在客場輸球。

賽後溜馬總教練卡萊爾也表示，哈利伯頓近幾場比賽都是帶傷作戰，儘管狀態不在百分之百，但他仍決定完成今天的賽事，也預計不會缺席下場比賽，「這是一生一次的難得機會，即使有點傷，很多球員都還是不會選擇缺席，我們會持續觀察哈利伯頓的恢復狀況。」

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雷霆 溜馬 哈利伯頓 Tyrese Haliburton NBA季後賽

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