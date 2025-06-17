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NBA／專家預測庫明加續留勇士價碼 傳公牛和熱火想先簽後換

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 美聯社
庫明加。 美聯社

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季預計成為受限制自由球員，NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預測，勇士可能開出的合約為3年8100美元，最後一季有球員選項。

馬克斯認為勇士一定會在6月29日前提出790萬美元的合格報價，這樣能夠匹配其他隊報價，預期今年休賽季自由球員市場保守，勇士將在談判中佔據優勢。

馬克斯認為3年8100萬美元是可能的價碼，「起薪2500萬美元合約，能讓勇士補強陣容的同時，仍維持第二層豪華稅線下，保持彈性。」

如果勇士不打算留下庫明加，可能透過先簽後換，交易來其他球隊的資產，馬克斯認為籃網隊是最適合庫明加的下家。

根據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，公牛熱火隊考慮以先簽後換網羅庫明加，勇士今年2月曾和公牛討論交易中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），他擁有外線火力符合勇士需求，目前合約還剩1年2148萬美元。

斯卡托指出，庫明加是熱火備案，首要目標仍是公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與太陽隊杜蘭特（Kevin Durant），若無法達成其中一筆交易，熱火可能轉為追求庫明加，與阿德巴約（Bam Adebayo）及赫洛（Tyler Herro）組建新核心。

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熱火 庫明加 勇士 公牛

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