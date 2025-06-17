快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆贏天王山之戰奪冠率達7成4 雙星卡位FMVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆雙星合砍71分率領球隊聽牌。 路透社
雷霆雙星合砍71分率領球隊聽牌。 路透社

雷霆今天在總冠軍賽第5戰的「天王山之戰」中，靠著雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）分別攻下31分與40分，率先取得總冠軍賽3：2聽牌優勢，而依照總冠軍賽統計數據，贏得天王山之戰的球隊，最終有7成4都能搶下系列賽勝利。

雷霆前一場比賽在溜馬主場成功扳平戰局後，今天回到奧克拉荷馬市進行天王山之戰更是一路壓著溜馬打，上半場就一度取得18分領先，儘管下半場一度被縮小到僅剩2分差距，但雷霆靠著優異的防守不斷製造溜馬失誤，再由威廉斯和亞歷山大帶動反擊，最終就以11分差距收下勝利。

根據總冠軍賽統計數據，聯盟在過去31度總冠軍賽出現2：2後，贏得第5戰的一方，最終有23支球隊贏下總冠軍，奪冠率高達7成4，僅有8支球隊成功扭轉不利局面，這也讓雷霆被看好將有機會贏得自1979年（當時仍為西雅圖超音速）後的隊史第二冠。

而假使雷霆最終奪冠，總冠軍賽MVP將獎落何方？也在今天威廉斯拿下生涯季後賽新高的40分，成為雷霆史上第二位在總冠軍賽單場進帳40分的球員後，可能出現不同聲音，總冠軍賽前5戰打完，他繳出平均25.8分、5.6籃板、4.2助攻的亮眼數據。

至於亞歷山大在今天繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻，成為聯盟史上第4位在總冠軍賽繳出單場30分、10助攻、2抄截、2阻攻的球員，前3人分別為喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron Ｊames）、巴特勒（Jimmy Butler），在前5戰打完個人則是繳出平均32.4分、4.6籃板、5助攻、1.8阻攻、2.4抄截的全能數據，有望成為本世紀第4位包辦雙料MVP的球員，前三人分別為歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／總冠軍G5哈利伯頓帶傷僅得4分 威廉斯飆40分雷霆搶先聽牌

台英將舉行年度經貿對話 英商貿部：續尋求雙邊合作

NBA／亞歷山大爭冠也拚紀錄 有望衝單季總得分史上前10

NBA／最後5分鐘狂砍15分 亞歷山大創54年來首見紀錄

相關新聞

NBA／總冠軍G5哈利伯頓帶傷僅得4分 威廉斯飆40分雷霆搶先聽牌

NBA總冠軍賽今天回到奧克拉荷馬市舉行「天王山之戰」，雷霆今天在雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexand...

NBA／東區追逐名單再減一 美媒曝尼克對交易KD不感興趣

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）近期交易傳言四起，日前傳出多支球隊有意角逐，包含火箭、馬刺、熱火等，過去尼克也被認為出現在這份清單上，然而，根據《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. S

NBA／哈利伯頓0進球創難堪紀錄 教頭透露下一場不缺席

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天在總冠軍賽第5戰，全場出手6次全數落空，僅靠著罰球拿下4分，儘...

NBA／專家預測庫明加續留勇士價碼 傳公牛和熱火想先簽後換

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）休賽季預計成為受限制自由球員，NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預測，勇士可能開出的合約為3年8100美元，最後一季有球員選項。

NBA／雷霆贏天王山之戰奪冠率達7成4 雙星卡位FMVP

雷霆今天在總冠軍賽第5戰的「天王山之戰」中，靠著雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（...

NBA／SGA單一季後賽15次破30分 三大傳奇巨星後首見

在總冠軍賽關鍵第5戰中，威廉斯（Jalen Williams）豪取新高40分，幫助雷霆以11分之差力退溜馬，送給對手近99天來首度連敗，也取得聽牌資格。 除了威廉斯的大爆發，身為聯盟「30分達人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。