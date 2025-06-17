NBA／SGA單一季後賽15次破30分 三大傳奇巨星後首見

在總冠軍賽關鍵第5戰中，威廉斯（Jalen Williams）豪取新高40分，幫助雷霆以11分之差力退溜馬，送給對手近99天來首度連敗，也取得聽牌資格。

除了威廉斯的大爆發，身為聯盟「30分達人」的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）同樣不惶多讓，21投9中包含14罰13中，也繳出31分10助攻4阻攻2抄截的全能表現，兩大後場核心的搭配可說是帶給溜馬極大麻煩。

根據統計，亞歷山大和威廉斯在例行賽曾兩度同場各拿下至少30分，而進入季後賽也達成兩次。前一次是出現在西區冠軍賽對灰狼的第4戰，當時亞歷山大攻下40分，威廉斯進帳34分，雷霆2分險勝取得聽牌資格。

SHAI WITH A ONE-OF-A-KIND FINALS PERFORMANCE 👀



🔥 31 PTS

🔥 10 AST

🔥 4 BLK

🔥 Only 30/10/4 Finals game since 1974



THUNDER 1 WIN AWAY FROM A TITLE! pic.twitter.com/BCZT8s7iAF — NBA (@NBA) 2025年6月17日

另一方面，這場比賽也是亞歷山大今年季後賽第15次單場至少拿到30分，追平布萊恩（Kobe Bryant）在2009年創下的次數，距離喬丹（Michael Jordan）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）保持的16次紀錄僅有一步之遙。

喬丹是在1991-92年賽季達成，歐拉朱萬則是在1994-95年賽季創下，兩人都分別帶領球隊完成連霸大業，也都獲選FMVP，寫下不朽成就。如今亞歷山大將有機會加入這兩大傳奇巨星的行列。

不過值得注意的是，當年季後賽首輪是5戰3勝制。歐拉朱萬和喬丹當年都打了22場比賽，亞歷山大到目前為止是出賽了21場。