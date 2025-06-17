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NBA／交易貝恩補上魔術外線火力缺口 ESPN評比灰熊也沒輸

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊射手貝恩（右）將前往魔術隊。 美聯社
灰熊射手貝恩（右）將前往魔術隊。 美聯社

魔術與灰熊進行交易，將「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與安東尼（Cole Anthony）和多個首輪選秀權送至孟菲斯，換取灰熊當家射手貝恩（Desmond Bane），《ESPN》認為這筆重磅交易將能夠替兩隊帶來顯著成效。

本賽季，魔術隊的三分球命中率和接球投籃命中率均排名聯盟墊底，團隊三分命中率僅有31.8%。因此，貝恩的到來可以有效提升團隊的外圍火力，他在過去五個賽季中場均可以得到17.8分，三分球命中率高達41%，為灰熊的核心球員。

除了外線的優勢，當貝恩在場時他可以拉開場上空間，減輕班凱羅（Paolo Banchero）和華格納（Franz Wagner）在內線的壓力，當魔術隊的進攻有內有外時，對手的防守球員將疲於奔命。

上賽季場均5.3次助攻的貝恩，也能適時擔任球隊二線組織者，因為貝恩的高球商，可使薩格斯（Jalen Suggs）減少持球發動進攻的機會，藉由無球跑動，提升定點投籃和空切的機會，這讓他在進攻端打得更加自由。

魔術老將凱威爾波普（左）防守能力優秀。 美聯社
魔術老將凱威爾波普（左）防守能力優秀。 美聯社

回到灰熊，雖然凱威爾波普不像貝恩具備兇猛的三分火力，但他擁有冠軍級別的沉著和側翼防守能力，使他成為莫蘭特（Ja Morant）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）的理想搭檔。加上他能夠防守多個位置，與灰熊隊的外線防守配合默契；安東尼則可作為替補控球，與小皮本（Scotty Pippen Jr.）等人分擔後場任務。

這兩名老將的加盟使灰熊在攻防兩端都有顯著提升，凱威爾波普的老將經驗與防守價值能夠在關鍵時刻替球隊做出貢獻，而安東尼積極的組織與進攻能力能適時提升板凳端的火力。

魔術與灰熊本賽季雖一同闖入季後賽，但在首輪皆遭到淘汰出局。對於這兩支處於上升階段的球隊來說，這筆交易對他們而言，將有助於他們在明年賽季走得更遠。

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