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NBA／總冠軍G5天王山哈利伯頓上半場得分掛蛋 溜馬落後雷霆14分

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬當家球星哈利伯頓(左)。 美聯社
溜馬當家球星哈利伯頓(左)。 美聯社

目前總冠軍賽兩隊戰成2：2平手，G5天王山之戰回到雷霆隊主場，溜馬隊當家球星哈利伯頓Tyrese Haliburton）上半場一分未得，陷入45：59大幅落後。

雙方開局你來我往，但雷霆打出一波11：0後掌握優勢，首節取得10分領先。第二節雷霆持續壓制溜馬，最多領先達18分，上半場打完則領先14分。

雷霆隊以威廉斯（Jalen Williams）攻下16分表現最佳，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）罰球7中7，得到13分5助攻。

哈利伯頓上半場完全被壓制5投0中，只有2助攻1籃板。席亞康（Pascal Siakam）拿下10分，但發生4次失誤。

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雷霆 溜馬 哈利伯頓 Tyrese Haliburton NBA季後賽

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