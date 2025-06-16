聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／亞歷山大爭冠也拚紀錄 有望衝單季總得分史上前10
雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季例行賽加季後賽累積得分已經來到3091分，排在NBA史上單季總得分榜第18名。作為本季新科年度MVP，他仍有機會在接下來的總冠軍賽中持續攀升名次。
目前他需要再拿72分，就能追平喬丹（Michael Jordan）在1991-92年賽季創下的3163分，屆時就能挺進到NBA史上單季第10多總得分紀錄。
史上單一賽季總得分最高的前3名皆由張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持，分別是1961-62年的4449分、、1962-63年的3586分、1963-64年的3364分；近代的總得分紀錄以喬丹在1989-90年賽季所創下的3340分為最高。值得一提的是，歷史上單季總得分前10名中，喬丹一人就佔了5個名額。
除了喬丹和張伯倫外，1966-67年的貝瑞（Rick Barry）拿下3296分，排名第5；至於哈登在2018-19年賽季則是累積3166分，排名史上第9。
「我覺得最重要的是，這一切都非常有趣，」談到首次參加總冠軍賽的心情，亞歷山大坦言：「這正是我從小夢想的舞台，現在能夠身處其中，真的沒有比這更好的地方了。我感到無比感激，能擁有這段經歷，真的很感恩。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言