NBA／亞歷山大爭冠也拚紀錄 有望衝單季總得分史上前10

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季例行賽加季後賽累積得分已經來到3091分，排在NBA史上單季總得分榜第18名。作為本季新科年度MVP，他仍有機會在接下來的總冠軍賽中持續攀升名次。

目前他需要再拿72分，就能追平喬丹（Michael Jordan）在1991-92年賽季創下的3163分，屆時就能挺進到NBA史上單季第10多總得分紀錄。

史上單一賽季總得分最高的前3名皆由張伯倫（Wilt Chamberlain）所保持，分別是1961-62年的4449分、、1962-63年的3586分、1963-64年的3364分；近代的總得分紀錄以喬丹在1989-90年賽季所創下的3340分為最高。值得一提的是，歷史上單季總得分前10名中，喬丹一人就佔了5個名額。

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Now the 7th player EVER with 14+ games of 30+ in a single postseason 👀 pic.twitter.com/g5q8MNcINP — NBA (@NBA) 2025年6月14日

除了喬丹和張伯倫外，1966-67年的貝瑞（Rick Barry）拿下3296分，排名第5；至於哈登在2018-19年賽季則是累積3166分，排名史上第9。

「我覺得最重要的是，這一切都非常有趣，」談到首次參加總冠軍賽的心情，亞歷山大坦言：「這正是我從小夢想的舞台，現在能夠身處其中，真的沒有比這更好的地方了。我感到無比感激，能擁有這段經歷，真的很感恩。」