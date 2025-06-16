NBA／溜馬輸球後總能反彈 透納：逆境會激發團隊變更強
總冠軍賽第4戰未能守成，且第四節後段完全被亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一人擊破，讓溜馬無緣搶下3比1聽牌優勢，反而落入2比2僵局，再次把主場優勢轉給雷霆。
面對艱難的客場關鍵第5戰，溜馬能否再次發揮「輸球後強勢反彈」的特質，將牽動球隊接下來的命運。
數據顯示，自今年3月中以來，溜馬還沒有過連敗，每次輸球之後的下一場比賽都能成功反彈，累積戰績為10勝0敗，展現堅強韌性。
「我們總是在背水一戰時打得更好，」透納（Myles Turner）說道，「逆境會激發我們最好的一面。我想這就是關鍵—回應壓力與困境。通常當你被逼到牆角時，往往就是我們打出最佳籃球的時刻。」
若把本季例行賽、附加賽與季後賽都算在內，全聯盟客場球隊總計已經贏下597場比賽，與上季持平，僅距離2021-22年賽季創下的598場歷史紀錄還差一場。
哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也鼓舞全隊持續奮戰，「我們兩隊現在都距離冠軍只差兩場勝利，什麼都有可能發生。」
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