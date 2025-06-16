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NBA／「表弟」卡森斯為衝突公開道歉 透露禁賽後下一步計畫

聯合新聞網／ 綜合外電報導
卡森斯先前效力T1聯盟台啤永豐雲豹隊。資料照
卡森斯先前效力T1聯盟台啤永豐雲豹隊。資料照

前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）近日在波多黎各出賽期間與場邊球迷爆發激烈衝突，險些上演全武行，導致他遭受嚴厲處分，職業生涯再次陷入不確定狀態。

現年34歲的卡森斯，自2021-22年賽季之後便未再踏上NBA賽場，一度輾轉台灣和蒙古等籃球聯賽，今年3月加盟波多黎各職業聯盟的瓜伊納博大都會（Mets de Guaynabo），試圖重啟籃球生涯。不料他卻無法控制住脾氣，在面對場邊挑釁球迷時情緒整個失控，比出猥褻手勢還與觀眾對峙，引發聯盟與球隊關切。

事件爆發後，聯盟隨即宣布對卡森斯禁賽本季剩餘賽事，球隊也火速終止與其合約，距離他加盟僅僅三個月。此外，他還被處以4250美元罰款，未來可能還須支付額外5750美元罰金。

儘管卡森斯事後已公開道歉，但這起事件再度讓人質疑他在球場上的紀律與情緒管理。事實上，場上火爆脾氣與場外爭議一直是卡森斯職業生涯的負面標籤。

卡森斯在2010年選秀會以首輪第5順位加入國王，之後陸續曾效力鵜鶘、勇士、火箭、快艇、公鹿金塊與等隊。生涯場均繳出19.6分、10.2籃板、3.0助攻、1.3抄截、1.1阻攻的成績，曾4度入選明星賽，一度被視為聯盟最佳中鋒。然而，受制於嚴重傷勢與場外問題等多方影響，卡森斯最終逐漸淡出主要舞台。

在波多黎各事件後，卡森斯雖暫時未透露籃球生涯的下一步，但他近日宣布將於本週現身「2025年世界電子煙展」，擔任電子煙品牌「Alibarbar」的現場嘉賓。該活動將在杜拜舉行，這也是卡森斯衝突風波後首度公開露面。

他本人也在Instagram限動中分享了相關訊息，引發粉絲關注是否會在活動期間針對此次爭議事件進一步說明。

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