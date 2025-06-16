NBA／不捨灰熊送走好搭檔貝恩 莫蘭特感性告白：永遠是兄弟

曾被寄予厚望的灰熊三劍客組合，隨著貝恩（Desmond Bane）被交易至奧蘭多魔術，正式宣告結束。

這位現年26歲的射手是灰熊在2020年選秀會首輪第30順位選入，與莫蘭特（Ja Morant）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）組成核心陣容，但5個球季下來，雖然4度闖進季後賽，卻僅有一次突破首輪。今年更是被雷霆橫掃，成為陣容重整的一大導火線。

當許多球迷原本預期是杜蘭特（Kevin Durant）交易案即將出爐，沒想到最先引爆的卻是貝恩轉隊魔術的消息。魔術開出重磅籌碼，包括送出4枚無保護首輪籤與1次首輪選秀互換權，成功網羅這位具備外線威脅的年輕得分手。

貝恩過去5季在灰熊成長為攻守俱佳的先發球員，轉戰東區的魔術，有望與班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）等共組全新搭檔，強化在東區競爭的實力。

眼見好搭檔離去，莫蘭特（Ja Morant）隨即在Instagram限時動態貼出他與貝恩的合照，並寫下：「兄弟情永不變」；接著又補上一句：「雖然很難接受，但我們永遠是兄弟。去成就偉大吧」，貝恩也馬上回覆好兄弟的祝福。

Ja Morant reacts to the Desmond Bane trade: pic.twitter.com/NGQCKrfOns — Damichael Cole (@DamichaelC) 2025年6月15日

根據統計，莫蘭特與貝恩並肩作戰期間，灰熊共取得125勝82敗的成績，勝率達60.4%，可見兩人合作期間的穩定表現。不過，這段搭檔關係也將正式畫下句點。

這筆交易中，灰熊換回了凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與安東尼（Cole Anthony）兩名後衛。凱威爾波普可能填補貝恩的先發空缺，而安東尼的剩餘合約也可能會被用來再次換取更適合的球員。