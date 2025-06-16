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NBA／雙塔變陣成雷霆贏球關鍵 巴克利稱讚教頭「神調度」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆雙塔G4一起先發搭檔，捍衛禁區優勢。 歐新社
雷霆雙塔G4一起先發搭檔，捍衛禁區優勢。 歐新社

雷霆在總冠軍賽第4戰以111比104逆轉擊敗溜馬，賽後傳奇球星也是知名球評巴克利（Charles Barkley）對雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）在比賽中的調度給予高度評價。

雷霆隊在本輪系列賽中，首次派出霍姆格倫（Chet Holmgren）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）兩名長人先發，兩人合計共抓下21顆籃板，幫助球隊在籃板總數上領先對手10顆的差距，並且在防守端有效限制對手的禁區得分。

霍姆格倫本場比賽出戰37分鐘，拿下14分、15籃板的「雙十數據」；哈爾特斯坦雖得分不多，但在他抓下的6個籃板中，有一半都是進攻籃板。

巴克利在《NBA TV》節目中說道：「戴格諾的這個決定影響了雷霆的內線得分和進攻籃板數。」巴克利接著解釋，「過去他們打的是小球陣容，但霍姆格倫對位的球員比他壯碩許多，當他作為主戰中鋒獨自在場時，無法有效為球隊做出貢獻。」

巴克利認為雷霆此戰能獲勝的關鍵，正是在於戴格諾針對先發陣容適時做出調整，他認為雷霆放上兩名大個子球員的決定，改變了該場比賽的局勢。

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