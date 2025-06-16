NBA／陷第二層豪華稅危機 傳騎士積極尋求交易清理空間
克里夫蘭騎士隊今夏有意續約後場球員傑洛米（Ty Jerome）與梅瑞爾（Sam Merrill），但面臨沉重的薪資壓力，使這項計畫充滿挑戰。
根據薪資預測，即便尚未與任何自由球員達成協議，騎士隊的總薪資已高出豪華稅門檻約3100萬美元，距離第二層豪華稅門檻（second apron）更是超出約1400萬美元。若繼續補強或續約傑洛米與梅瑞爾，將進一步限制球隊在交易與自由市場上的操作彈性。
為了替兩位後場球員騰出空間，球隊已積極尋求交易方案，希望出清高薪合約以減輕稅負。據悉，騎士曾試圖交易隊中防守悍將奧科羅（Isaac Okoro），但對手普遍對其2026-27賽季前仍有2280萬美元的合約望之卻步，甚至要求騎士附加資產才能完成交易。
此外，球隊也評估將替補前鋒韋德（Dean Wade）放上交易市場，以此釋出空間進行後場續約。
騎士雖具備續簽傑洛米與梅瑞爾的自由球員權利，但管理層對進一步突破第二層豪華稅門檻仍保持審慎態度。本次休賽季，如何在維持戰力與控管成本之間取得平衡，將是騎士隊的重大課題。
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