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NBA／尼克伸橄欖枝遭拒 公牛積極續留唐納文掌兵符

聯合新聞網／ 綜合外電報導
公牛隊已著手與唐納文商談續約事宜。 美聯社
公牛隊已著手與唐納文商談續約事宜。 美聯社

芝加哥公牛隊近期明確表態，斷然拒絕尼克隊就總教練唐納文（Billy Donovan）展開接觸，並且已著手與他商談續約事宜。這項決定不僅關閉了尼克隊的招募窗口，也顯示出公牛隊對多諾文的續任抱持高度信任。

多諾文剛結束在芝加哥的第5個賽季，期間帶隊累積195勝205敗，曾於2022年率隊打進季後賽。若加上先前執教雷霆的5年經歷，他的NBA例行賽總場次已達800場，具備豐富的執教資歷。

外界普遍認為，儘管公牛近年戰績起伏，但管理層依舊認可唐納文的體系與領導風格，盼透過續約穩定球隊方向與文化。是否能轉化為戰績上的突破，仍有待觀察。

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