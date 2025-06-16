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NBA／杜蘭特指定三隊為新東家首選 太陽優先考量最大利益

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特未來動向備受矚目。 路透社
杜蘭特未來動向備受矚目。 路透社

儘管杜蘭特（Kevin Durant）已明確表示，他傾向被交易至邁阿密熱火、聖安東尼奧馬刺與休士頓火箭這3支球隊，並願與其中任一隊簽下長期延長合約，但鳳凰城太陽隊對潛在交易的立場仍保持強硬。根據《ESPN》報導，太陽告知聯盟中6至8支對杜蘭特有高度興趣的球隊，他們將會優先考量對球隊最有利的方案，即便對象不在杜蘭特的首選名單之列。

杜蘭特現有合約將在2025-26年賽季到期，下季薪資為5470萬美元。根據規定，他在完成交易後最早可於7月6日簽下一份兩年1.22億美元的延長合約；若等滿半年後再簽，金額上限則略增至1.24億美元。

事實上，早在今年2月交易截止日前，杜蘭特就曾一度接近重返金州勇士，但他本人否決了這項提案，選擇留在太陽。當時他對自己被納入交易談判感到「措手不及」，如今則已與太陽達成共識，雙方將合作尋求合適出路。

現年36歲、即將在9月滿37歲的杜蘭特，在2023-24賽季依舊維持明星級數據表現，場均貢獻26.6分、6.0籃板與4.2助攻。根據ESPN統計，他已連續三季場均至少25分、命中率達50%與三分命中率達40%，締造聯盟史上最長紀錄。他也是本季NBA在跳投（49.7%）與中距離投籃（53.1%）命中率最高的球員。

儘管杜蘭特延續明星水準的表現，太陽本季戰績卻未見起色，最終以36勝46敗作收，排名西區第11，無緣季後賽，且創下聯盟史上最高團隊薪資卻失利的尷尬紀錄。戰績失衡促使球隊啟動高層改組，任命古格里（Brian Gregory）為新任總經理，並邀請騎士助教奧特（Jordan Ott）接掌兵符，杜蘭特的交易案也隨之浮上檯面，成為重整陣容的關鍵環節。

自2023年2月透過交易加盟太陽以來，杜蘭特在隊期間場均26.8分，是太陽隊史最高紀錄。如今離隊幾乎已成定局，他最終落腳何處，將成為今年休賽季最受矚目的焦點之一。

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