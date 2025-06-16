NBA／裁判佛斯特哨音惹爭議 溜馬主帥護航：他是優秀的執法者

針對外界對於第四戰執法裁判佛斯特（Scott Foster）的批評聲浪，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）近日在球隊訓練前發言，公開力挺這位資深裁判。

「我看到外界對裁判、尤其是佛斯特的評論，真的非常糟糕，」卡萊爾表示。「他是一位出色的裁判，這次季後賽的表現也非常稱職。」

佛斯特自1994-95年賽季開始執法NBA，與卡萊爾的交情長達30年。儘管佛斯特常被戲稱為「系列賽延長者」，意指他執法時經常讓落後方贏球、延長系列戰，但卡萊爾強調這樣的印象是不公平的。

Rick Carlisle on Scott Foster —



"I’ve known Scott Foster 30 years, he’s a great official…The ridiculous scrutiny that’s thrown out there is terrible, unfair, unjust, and stupid.”



(Via @ByTimReynolds, h/t @Fullcourtpass)



pic.twitter.com/OG1OnMkQPc — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年6月15日

「我們執教生涯中遇過他很多次，外界現在針對他的過度檢視是荒謬、不公、愚蠢的，」卡萊爾說，並拒絕透露具體針對的是哪些批評內容。

總冠軍賽第四戰雙方總計獲得71次罰球機會，其中雷霆以38罰略勝溜馬的33罰。該場比賽共有53次犯規吹判，還出現兩次惡意犯規與兩次技術犯規。

Free-throws attempted tonight:



38 — OKC

33 — Pacers pic.twitter.com/cZvQnR8lwT — BronMuse (@BronMuse) 2025年6月14日

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）對執法也給予正面評價：「這場比賽的犯規數確實很多，所以罰球才會多。比賽非常激烈，裁判做得不錯，這就是一場肢體碰撞強度很高的比賽。」

儘管兩隊總教練都相當力挺裁判的尺度，然而比賽剩下2分23秒，年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一次可能的進攻犯規未被吹判，引起球迷不滿。當時他疑似推開防守的奈史密斯（Aaron Nesmith）後命中超前跳投，幫助雷霆取得104比103領先。

亞歷山大第四節獲得8次罰球，全場拿下34分，最終率雷霆以111比104逆轉獲勝，將系列賽扳成2：2平。