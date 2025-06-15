聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／魔術重磅交易灰熊射手貝恩 送上2主力後衛+4首輪籤
根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，曼菲斯灰熊與奧蘭多魔術達成一筆重磅交易，灰熊將主力得分後衛貝恩（Desmond Bane）送往奧蘭多，換來凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），以及多枚首輪選秀權。
在選秀權細節方面，魔術送出的是包含2025年本身首輪16順位選秀權、2026年來自太陽首輪無保護選秀權，以及2028年、2030年魔術自己的無保護選秀權，加上2029年首輪互換權。
魔術出手這筆交易可說是一次強勢攻頂東區的賭注。26歲的貝恩是聯盟最具威脅性的外線射手之一，生涯三分命中率超過40%，同時具備得分與防守能力，他的加入也將補上球隊關鍵的後場火力缺口，與班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）組成全新的三劍客。
貝恩是在2023年與灰熊提前簽下5年2.07億美元的合約，合約將走到2028-29年賽季，最後兩季薪資將超過4000萬美元。
對灰熊而言，這筆交易象徵著球隊將面臨重組與未來佈局並行的策略。凱威爾波普為總冠軍等級的外線防守者，能有效支援莫蘭特（Ja Morant）後場防線；安東尼則提供穩定的替補控球選項。
兩人合約都到2026-27年賽季，其中凱威爾波普是球員選項，安東尼為球隊選項。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言