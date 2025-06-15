NBA／魔術重磅交易灰熊射手貝恩 送上2主力後衛+4首輪籤

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，曼菲斯灰熊與奧蘭多魔術達成一筆重磅交易，灰熊將主力得分後衛貝恩（Desmond Bane）送往奧蘭多，換來凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），以及多枚首輪選秀權。

在選秀權細節方面，魔術送出的是包含2025年本身首輪16順位選秀權、2026年來自太陽首輪無保護選秀權，以及2028年、2030年魔術自己的無保護選秀權，加上2029年首輪互換權。

魔術出手這筆交易可說是一次強勢攻頂東區的賭注。26歲的貝恩是聯盟最具威脅性的外線射手之一，生涯三分命中率超過40%，同時具備得分與防守能力，他的加入也將補上球隊關鍵的後場火力缺口，與班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）組成全新的三劍客。

凱威爾波普(左)未來將和莫蘭特搭檔。 路透社

貝恩是在2023年與灰熊提前簽下5年2.07億美元的合約，合約將走到2028-29年賽季，最後兩季薪資將超過4000萬美元。

對灰熊而言，這筆交易象徵著球隊將面臨重組與未來佈局並行的策略。凱威爾波普為總冠軍等級的外線防守者，能有效支援莫蘭特（Ja Morant）後場防線；安東尼則提供穩定的替補控球選項。

兩人合約都到2026-27年賽季，其中凱威爾波普是球員選項，安東尼為球隊選項。