WNBA／不讓溜馬奪走鎂光燈焦點 克拉克回歸爆砍32分

溜馬與雷霆的總冠軍系列賽正如火如荼進行中，今日同樣來自印地安納的球星克拉克（Caitlin Clark）打出亮眼表現，不讓溜馬奪走印城焦點，他全場轟下7記三分彈，大展神射手本色，並以本季新高32分助球隊以102：88賞衛冕軍紐約自由人本季首敗。

上月因左邊股四頭肌拉傷缺陣的克拉克，今回歸首戰就展現超火燙手感，在狂熱隊開賽被對手拉出17：6的攻勢後率隊急起直追，包括從最後1分26秒起連三波進攻都飆進超遠距離三分彈，幫狂熱隊追到24：24，也讓主場球迷陷入瘋狂。

CAITLIN CLARK WITH BACK-TO-BACK-TO-BACK THREES 💰 pic.twitter.com/ZASVisSIdR — ESPN (@espn) 2025年6月14日

狂熱隊今日展現兇猛的外線火力，全隊轟下17記三分球不僅締造隊史最佳紀錄，克拉克以7記三分彈也追平生涯最佳，終場繳出32分、9助攻、8籃板全能表現。

賽後，克拉克表示自己的傷勢復原良好，談及首節不可思議的表現時，她則是說道，「當看到連續3顆都進了，使我信心增強不少，一直到下半場我的手感也維持得很火燙。」