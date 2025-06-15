NBA／為交易杜蘭特鋪路？太陽考慮出清兩悍將 減輕豪華稅負擔

鳳凰城太陽近期傳出可能在休賽季進行陣容調整，據報導，球隊正考慮在潛在的杜蘭特（Kevin Durant）交易案中，一併送出後衛艾倫（Grayson Allen）或前鋒奧尼爾（Royce O'Neale）。

太陽隊當前面臨嚴峻的薪資壓力，持續處於聯盟豪華稅第二層（Second Apron）之上，這不僅大幅限制他們在自由市場上的操作空間，也對未來補強構成障礙。因此，球隊管理層正在積極尋求削減薪資、壓低豪華稅額的可能選項。

根據多方消息指出，若太陽決定啟動以杜蘭特為核心的大型交易案，同時將艾倫或奧尼爾納入其中，有助於進一步減輕財務壓力，並可能讓球隊跌出第二層豪華稅門檻，取得更多彈性。

艾倫今年表現穩定，是太陽外線火力的重要來源；而奧尼爾則在防守與經驗上為球隊提供關鍵支援。兩人皆具有交易價值，也可能吸引其他球隊的注意。

隨著休賽季交易市場逐漸升溫，太陽未來是否會送走杜蘭特、搭配其他球員進行重組，將成為今年夏天最受矚目的話題之一。