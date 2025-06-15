快訊

熱成紅番薯！台北1地飆破39度 13縣市恐出現8級陣風

7月地震倒數？龍樹諒出新書闢謠「末日預言」 郭鎧紋示警：日本這地區地震多

籲美參戰打伊朗！以色列過去48小時發聲「美國未答應」…川普回應了

NBA／為交易杜蘭特鋪路？太陽考慮出清兩悍將 減輕豪華稅負擔

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在杜蘭特(左)交易流言甚囂塵上的同時，太陽也傳出考慮出清艾倫(右)等球員，以減輕豪華稅負擔。 美聯社
在杜蘭特(左)交易流言甚囂塵上的同時，太陽也傳出考慮出清艾倫(右)等球員，以減輕豪華稅負擔。 美聯社

鳳凰城太陽近期傳出可能在休賽季進行陣容調整，據報導，球隊正考慮在潛在的杜蘭特（Kevin Durant）交易案中，一併送出後衛艾倫（Grayson Allen）或前鋒奧尼爾（Royce O'Neale）。

太陽隊當前面臨嚴峻的薪資壓力，持續處於聯盟豪華稅第二層（Second Apron）之上，這不僅大幅限制他們在自由市場上的操作空間，也對未來補強構成障礙。因此，球隊管理層正在積極尋求削減薪資、壓低豪華稅額的可能選項。

根據多方消息指出，若太陽決定啟動以杜蘭特為核心的大型交易案，同時將艾倫或奧尼爾納入其中，有助於進一步減輕財務壓力，並可能讓球隊跌出第二層豪華稅門檻，取得更多彈性。

艾倫今年表現穩定，是太陽外線火力的重要來源；而奧尼爾則在防守與經驗上為球隊提供關鍵支援。兩人皆具有交易價值，也可能吸引其他球隊的注意。

隨著休賽季交易市場逐漸升溫，太陽未來是否會送走杜蘭特、搭配其他球員進行重組，將成為今年夏天最受矚目的話題之一。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

相關新聞

NBA／「水行俠」3年11.5億續留火箭 率年輕小將持續衝擊季後賽

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭管理層與替補中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）達成3年3900萬美元（約11.5億台幣）的續約，新賽季將繼續留在火箭

NBA／關鍵3分鐘飆11分 亞歷山大從小就看時鐘倒數想像畫面

雷霆隊今天在總冠軍賽第4戰，靠著球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽最後3分鐘豪取1...

NBA／繼雷納德後再度豪賭？暴龍也想加入杜蘭特爭奪戰

暴龍球團正考慮仿效2018年交易來雷納德（Kawhi Leonard）的方式，願意透過「大手筆」交易取得太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）。根據資深媒體人史坦（Marc Stein）透露，儘管

NBA／為交易杜蘭特鋪路？太陽考慮出清兩悍將 減輕豪華稅負擔

鳳凰城太陽近期傳出可能在休賽季進行陣容調整，據報導，球隊正考慮在潛在的杜蘭特（Kevin Durant）交易案中，一併送出後衛艾倫（Grayson Allen）或前鋒奧尼爾（Royce O'Neale

NBA／新主帥面試第一階段 傳尼克將會面布朗、簡金斯

根據《ESPN》報導，尼克隊計劃下週與前國王隊教練布朗（Mike Brown）和前灰熊隊教練簡金斯（Taylor Jenkins）會面，將討論主教練一職，這次的會面代表著尼克隊主帥面試將進入第一階段，

NBA／最後5分鐘狂砍15分 亞歷山大創54年來首見紀錄

雷霆MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在總冠軍賽第4戰再度迎來大爆發，他全場狂砍35分，並在第四節最後5分鐘內灌進15分，不僅幫助球隊以111比104逆轉擊敗溜馬，將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。