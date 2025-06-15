NBA／繼雷納德後再度豪賭？暴龍也想加入杜蘭特爭奪戰

暴龍球團正考慮仿效2018年交易來雷納德（Kawhi Leonard）的方式，願意透過「大手筆」交易取得太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）。根據資深媒體人史坦（Marc Stein）透露，儘管杜蘭特的合約只剩下一年，價值約5500萬美元，但多倫多暴龍隊願意在杜蘭特身上豪賭一把。

史坦回顧當時暴龍在2018年的操作，「多倫多暴龍是一支樂意豪賭的球隊。他們當時已經把賭注押在一位合約還剩一年、有望入選名人堂的德羅展（DeMar DeRozan）身上，利用他換來雷納德，最終拿下2018-19年賽季總冠軍。即使雷納德隔年就會離開。」

雷納德與德羅展的交易案成為聯盟歷史上最具代表性的案例之一。在交易發生的前幾年，暴龍隊雖多次在例行賽取得豐碩戰果，並多次佔據東區前三的寶座，但他們在季後賽表現卻總是差強人意，屢屢敗給由詹姆斯（LeBron James）所率領的騎士。

The Toronto Raptors win their first championship in franchise history pic.twitter.com/FTi2kBKGGN — kayde (@NBAkayde) 2023年1月12日

因此，暴龍管理層決定展開大刀闊斧的改革計畫，將德羅展交易到聖城換來雷納德，此舉在當時後震驚了整個聯盟，這意味著球隊將拆除由德羅展與羅瑞（Kyle Lowry）的雙槍組合，外界也認為球隊將迎來陣容重組的鎮痛期，但結果卻再度跌破眾人眼鏡，他們在總決賽中以4：2擊敗勇士隊，拿下隊史首座總冠軍。

此次休賽季對於暴龍來說，目標相當明確，就是找到一名類似雷納德的明星級球員，而已在聯盟征戰18個賽季的杜蘭特正是市場上的最佳人選，儘管先前傳出已有多支球隊有意願追求他，甚至傳出馬刺球團已經和他簽約的消息。然而，在消息尚未證實前，一切都還有變數，暴龍隊仍有機會簽下杜蘭特。

暴龍陣中有多位具備潛力的年輕球員。 路透

現年36歲的杜蘭特仍是聯盟中最具破壞力的得分手之一，上賽季他場均依舊有26.6分、6.0個籃板和4.2次助攻的優異發揮，投籃命中率高達52.7%，三分命中率更是高達43%。即使太陽隊最終以36勝46負的慘淡戰績無緣季後賽，但杜蘭特仍然是球隊中唯一一位穩定發揮的球員，因為當他缺陣時，太陽戰績僅有慘澹的3勝17敗。

就算杜​​蘭特明年夏天選擇離開球隊，暴龍隊所冒的風險也和他們當時簽下雷納德一樣，先前的奪冠之路已經證明，他們是全聯盟最擅於豪賭的球隊之一，而他們確實也從中取得成功。而現在的不同之處在於暴龍隊的陣容更年輕，也更靈活。