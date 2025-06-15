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NBA／新主帥面試第一階段 傳尼克將會面布朗、簡金斯

聯合新聞網／ 綜合報導
前國王總教練布朗（右）與前灰熊總教練詹金斯將進入尼克主帥面試名單中。截自X
前國王總教練布朗（右）與前灰熊總教練詹金斯將進入尼克主帥面試名單中。截自X

根據《ESPN》報導，尼克隊計劃下週與前國王隊教練布朗（Mike Brown）和前灰熊隊教練簡金斯（Taylor Jenkins）會面，將討論主教練一職，這次的會面代表著尼克隊主帥面試將進入第一階段，不過，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）也在報導中表明，不排除之後可能還有其他面試者的可能。

布朗曾在2020年參加過尼克隊的面試，並在紐約隊聘請錫伯杜（Tom Thibodeau）之前給人留下了深刻的印象。現年55歲的他，已有20餘年的執教經驗，曾執教過騎士、湖人、國王等隊，並在2016年到2022年擔任勇士隊助理教練期間，跟隨金州獲得3座總冠軍。

這名以防守著稱的教頭，過去連兩季率領國王打出破5成的例行賽勝率，卻意外在今年球季遭到球團開除。

錫伯杜率領尼克重返東區冠軍賽，最終仍被解雇。 路透社
錫伯杜率領尼克重返東區冠軍賽，最終仍被解雇。 路透社

另一名面試人選簡金斯，過去曾執教灰熊隊六年，在他任內，灰熊隊成長為一支攻防實力兼具的隊伍。在2023年11月20日擊敗費城76人後，簡金斯以250勝214負的執教紀錄，超越霍林斯（Lionel Hollins），成為灰熊隊史最多勝的教練，同時，他也是隊史執教場次最多的教練。

雖簡金斯在任內三度率隊打進季後賽，但灰熊僅一次突破首輪。2021-22年賽季，灰熊隊於例行賽拿下56勝，創下簡金斯任內最佳紀錄，當時奪得西南組龍頭的他們，以西區第2種子身份進入季後賽，他們在首輪擊敗灰狼，但第二輪卻因為主力莫蘭特（Ja Morant）的傷勢影響表現，最終以2比4敗給勇士。

尼克球團在本月初率先投下震撼彈，宣布解雇自家教頭錫伯杜，他本季率隊睽違25年來首次殺入東區冠軍賽。目前，尼克隊正在積極尋找新的總教練人選。而先前傳出有可能的面試人選，包含獨行俠隊總教練基德（Jason Kidd）、火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）與灰狼隊總教練芬奇（Chris Finch），皆被證實拒絕尼克球團的面試請求。

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