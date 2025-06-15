NBA／湖人補強中鋒大作戰 傳目標瞄準公鹿洛培茲

自從湖人在季中交易將戴維斯（Anthony Davis）送往達拉斯後，球隊例行賽下半段與季後賽期間明顯在禁區戰力上陷入困境，也因此湖人在今年休賽季的主要任務之一，便是補強先發中鋒位置，以提升來年爭冠實力。

目前今夏自由市場預計將有數名具實力且價格合理的中鋒人選浮上檯面，湖人隊已積極評估潛在的補強名單，尋求能實質提升戰力的球員加入。

根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）報導，湖人對公鹿老將洛培茲（Brook Lopez）特別感興趣，將他列為優先補強目標之一。

「消息人士透露，湖人對洛培茲的欣賞已久。雖然這不代表他們必然會展開追逐，但可以確定的是，湖人今年夏天在中鋒市場上將扮演積極角色。」費雪指出。

現年37歲的洛培茲即將迎來個人第18個賽季，2024-25年賽季他在公鹿出賽80場，平均可貢獻13.0分、5.0籃板與1.9阻攻，表現依舊穩定，是聯盟中經驗與防守兼具的內線老將。洛培茲本季薪資為2300萬美元。