NBA／溜馬G4末節崩盤錯失聽牌 哈利伯頓誓言「全力反擊」

溜馬在總決賽第四戰，前三節打完領先7分的他們，卻在末節遭到雷霆翻盤，最終以107：114不敵客場作戰的雷霆，系列賽回到2：2平手的局面。即便未能搶下聽牌優勢，溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）仍對接下來系列賽抱持信心，他認為：「作為一支球隊，必須做好反擊的準備。」

「而這正是我們現在的處境。當陷入絕境時，我們必須能夠做出回應。」哈利伯頓說道，本場比賽他繳出18分、2籃板與7助攻的數據，整體命中率為46.7%。雖然發揮不俗，但球隊在比賽最後關鍵時刻遭遇亂流，在比賽還剩3分20秒時，溜馬以103比99領先，隨後雷霆隊加強了防守，使溜馬隊在接下來的比賽中未能投中一球，唯一的得分來自馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的罰球，但他在最後時刻也錯失了3次罰球。

賽後，哈利伯頓坦言：「這真是一場令人沮喪的失利，但作為一個團隊，我仍對自己充滿信心。我們必須做好準備、全力以赴打滿48分鐘，對於我們這支一整年都保持著韌性的隊伍來說，這將是一場挑戰。」

雷霆球星亞歷山大（左三）在本場比賽末節砍下15分，帶領球隊逆轉。 路透

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也提到，本場比賽落敗關鍵在於籃板保護與節奏，「搶不到籃板，關鍵時刻沒能穩住局面，都是原因之一。」他接著補充： 「而且我們的進攻節奏推得不夠快，沒能給對手的防守端製造麻煩，加上我們經常處於時間緊迫的狀態處理球，這讓比賽變得非常艱難。」

談到下場比賽將前往客場俄城作戰，哈利伯頓強調：「面對客場充滿敵意的環境，我們必須做好一切準備，等待第五場比賽的到來。」

即便本場比賽失利，未能如願取得3：1的領先聽牌優勢，但溜馬的團隊優勢仍不可小覷，陣中有席亞康（Pascal Siakam）、特納（Myles Turner）、奈哈德（Andrew Nembhard）等好手坐鎮，外加上球隊核心哈利伯頓若能持續維持在冠軍系列賽場均17.8分、8助攻的火熱狀態，溜馬將依舊保有爭冠的實力與本錢。

哈利伯頓說道：「我們有幾天時間可以靜下心來看比賽錄像，檢討我們哪裡可以做得更好，我非常期待接下來的挑戰。」