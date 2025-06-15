NBA／最後5分鐘狂砍15分 亞歷山大創54年來首見紀錄

雷霆MVP球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在總冠軍賽第4戰再度迎來大爆發，他全場狂砍35分，並在第四節最後5分鐘內灌進15分，不僅幫助球隊以111比104逆轉擊敗溜馬，將系列賽扳至2比2平手，其瘋狂表現更寫下總冠軍賽獨一無二紀錄。

根據統計，亞歷山大成為自1971年以來，總冠軍賽最後5分鐘單場得分最多的球員。

亞歷山大在這場比賽24投12中，得到35分3籃板3抄截，但沒有送出1次助攻。根據報導，他是自1947年佛克斯（Joe Fulks）單場37分以來，總冠軍賽中得分最多但助攻掛零的球員。

同時，亞歷山大也成為自傳奇球星衛斯特（Jerry West）以來，首位在總冠軍賽砍下至少35分卻沒有送出助攻的球員。衛斯特曾在1962年總冠軍賽對塞爾蒂克第7戰拿到35分0助攻。

SGA COMES UP HUGE IN GAME 4 ⚡️🚨



35 points.

15 in the 4th.

3 steals.



THE #KiaMVP DELIVERS IN A MASSIVE MOMENT FOR OKC! pic.twitter.com/uPjnixOSID — NBA (@NBA) 2025年6月14日

談到自己的表現，亞歷山大表示：「1比3跟2比2回主場，是完全不同的局面。我們帶著絕望感拚完這場比賽，這就是我們能贏下來的原因。」他強調這樣的心態必須延續下去，「我們得在第5戰、第6戰，甚至未來每一場比賽都維持這樣的狀態。」

總冠軍賽關鍵第5戰將在台灣時間下周二登場，重新把主場優勢拿回來的雷霆將全力在自家爭取聽牌資格。