NBA／「水行俠」3年11.5億續留火箭 率年輕小將持續衝擊季後賽

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，火箭管理層與替補中鋒「水行俠」亞當斯（Steven Adams）達成3年3900萬美元（約11.5億台幣）的續約，新賽季將繼續留在火箭效力。這筆交易成交後也代表自由市場上少了一名即戰力且征戰經驗豐富的中鋒。

亞當斯下個月將滿32歲，他原本計劃在今年夏天成為自由球員。但火箭隊自2020年以來首次打進季後賽的過程中，亞當斯扮演了關鍵輪換和休息室領袖角色，因此成為火箭隊的優先考慮對象。在與球隊會談中，亞當斯表達了希望長期留在火箭隊的願望，而火箭隊管理層也同樣給出回應，最終達成協議。

本季例行賽因傷勢影響，亞當斯僅出賽58場，場均繳出3.9分、5.6籃板，整體投籃命中率54.5%數據。但在季後賽首輪面對勇士時，亞當斯7戰全勤，平均上場時間提升至22.1分鐘，繳出5.7分、6.6籃板、1.1阻攻，可惜火箭在「搶七」落敗後不敵勇士出局。

擁有11個NBA賽季經驗的亞當斯，具備211公分的身材優勢，善於爭搶籃板球的他，在本賽季幫助火箭隊成為進攻籃板最多的球隊。

Just In: Houston Rockets center Steven Adams has agreed to a three-year, $39 million contract extension to stay with the franchise, sources tell ESPN. After playing a key rotation and leadership role in the Rockets' playoff run, the new deal keeps a top center out of free agency. pic.twitter.com/yWUnnQrRgh — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月14日