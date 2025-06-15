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NBA／「魔獸」、「吹耳哥」場上幹架 BIG3首秀雙雙遭驅逐

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「魔獸」霍華德與「吹耳哥」史帝芬森爆發肢體衝突。圖截自X
「魔獸」霍華德與「吹耳哥」史帝芬森爆發肢體衝突。圖截自X

前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在週六迎來備受矚目的BIG3聯盟首秀，代表洛杉磯Riot隊出戰。不過，他的登場卻因「吹耳哥」史帝芬森（Lance Stephenson）發生衝突而登上熱搜，兩人皆在這場激烈的開幕戰中被驅逐出場。

這場比賽是霍華德職業生涯最後一季的開端，他也曾表示希望以這季作為告別。然而，他在上場不久後就因為與史帝芬森爆發肢體衝突而成為焦點，與期待中閃耀全場的劇本大相逕庭。

事件發生在比賽過程中，當時史帝芬森疑似用手肘撞擊霍華德胸口，霍華德則本能地揮開對方的手臂，雙方隨即發生推擠，場面一度失控，衝突甚至蔓延至籃架後方的媒體區。雙方隊友與保全人員緊急上前制止，最終兩人雙雙遭到驅逐。

賽後，霍華德透過球隊發表簡短聲明，笑稱：「這並不是我想像中首次登場的樣子。」

這場混亂的比賽最終由邁阿密305隊以50比44擊敗洛杉磯Riot，但場外新聞幾乎全被這場鬥毆事件所主導。

值得注意的是，史帝芬森當日不只與霍華德爆發衝突，稍早他也與克勞佛（Jordan Crawford）發生口角。在一番對峙中，克勞佛將手伸到史帝芬森臉前並碰觸到鼻子，史帝芬森隨即出拳回擊，儘管這一事件未導致驅逐，但似乎也為之後的火藥味埋下伏筆。

進入第8季的BIG3聯盟今年推出全新賽制，擴增至8支新球隊，並在總冠軍賽提供100萬美元獎金。隨著華克（Kemba Walker）、強森（Wesley Johnson）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）等多名前NBA球星加入，加上霍華德的到來，BIG3正逐步打造為NBA退役球員的舞台與娛樂新焦點。

離開NBA後的霍華德一度效力台灣職籃，引發熱潮，如今轉戰3對3賽場，也受到聯盟共同創辦人冰塊酷巴（Ice Cube）的熱烈歡迎。他表示：「霍華德的傳奇不言自明，他仍樂在比賽，現在他有機會在BIG3盡情展現自己的全面技藝。」

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