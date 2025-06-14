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NBA／錯過絕佳奪冠局面 溜馬遭扳平後僅剩2成奪冠率

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
美國運動預測網站分析，溜馬在輸掉這場比賽後，奪冠機率僅剩下百分之20。 新華社
美國運動預測網站分析，溜馬在輸掉這場比賽後，奪冠機率僅剩下百分之20。 新華社

NBA總冠軍賽第四戰雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）末節挺身而出的表現下，以7分差距逆轉溜馬，將系列賽追到2：2平手，儘管目前雙方仍保持在平手局面，不過根據美國運動預測網站分析，溜馬在輸掉這場比賽後，奪冠機率僅剩下百分之20。

溜馬在總冠軍賽第三戰於主場取勝後，系列賽取得2：1領先，也讓美國運動預測網站預測，奪冠機率提升至4成以上，與系列賽開打前遭到一面開衰有著明顯成長。

今天溜馬原有機會在主場取得聽牌優勢，並在前三節一度取得10分領先，但末節卻遭到亞歷山大領軍逆轉，最終系列賽遭到扳平，雙方也將在17日回到雷霆主場進行天王山之戰，但溜馬在今天該贏未贏後，加上接下來雷霆將奪回主場優勢，奪冠機率再度驟降至2成，被認為已經錯失了奪冠的最好機會。

而根據歷史數據分析，過去在季後賽落入1：3的情況下，只有百分之4.4的球隊能夠贏得系列賽，雷霆今天可說是渡過最危險的狀況，至於第五戰贏球的隊伍，則有百分之84的球隊最終能夠順利贏下系列賽。

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雷霆 溜馬 NBA季後賽

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