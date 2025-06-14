NBA／浪擲10分領先遭雷霆逆轉 溜馬教頭：嚴陣以待第5戰

美國職籃NBA印第安納溜馬今天遭到奧克拉荷馬雷霆以111比104逆轉勝，溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）說，全隊必須團結一致「嚴陣以待」，在總冠軍系列賽第5戰強勢回歸。

法新社報導，溜馬今天在主場喧鬧的觀眾面前，一度於第3節末領先10分，看起來有望在7戰4勝制總冠軍賽取得3比1聽牌優勢。

然而，雷霆第4節表現令人驚豔，打出31比17攻勢，將總冠軍系列賽扳成2比2平手。兩隊將於16日晚間（台灣時間17日上午）移師奧克拉荷馬市（Oklahoma City）打第5戰。

卡萊爾在賽後說：「我們必須嚴陣以待，全力以赴，在16日強勢回歸。此役令人失望，所幸還有3場比賽。」

卡萊爾說：「我們必須重振旗鼓。我不需要激勵這些球員。不過面對這種挑戰，大起大落在所難免。現在處於低潮，我們必須東山再起。」

溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam）說：「我們之前在客場贏過一些比賽。我們只需要帶著信心上場。這需要付出很多努力，會很不容易，但我認為我們有能力辦到。」

溜馬「神奇小子」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）說，全隊會做好準備。

他說：「我們必須做好準備迎接第5戰，進入敵軍主場。」他還說：「我們還有幾天可以沉澱一下，觀看影片找出可以改進的地方。我很期待接下來的挑戰。」