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NBA／關鍵3分鐘飆11分 亞歷山大從小就看時鐘倒數想像畫面

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大在關鍵時刻的精采表現也再一次擦亮自己MVP招牌。 美聯社
亞歷山大在關鍵時刻的精采表現也再一次擦亮自己MVP招牌。 美聯社

雷霆隊今天在總冠軍賽第4戰，靠著球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在比賽最後3分鐘豪取11分的表現，反倒以7分差距將系列賽再度扳平，而亞歷山大在關鍵時刻的精采表現也再一次擦亮自己MVP招牌，賽後他也透露，自己相當享受這樣的時刻，並且從小就會看著時鐘倒數想像這樣的畫面。

在總冠軍賽前3場比賽表現依舊穩健，不過鋒頭逐漸被溜馬隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）蓋過的亞歷山大，今天在第4戰前三節儘管受到溜馬雙大鎖奈史密斯（Aaron Nesmith）、奈哈德（Andrew Nembhard）的輪番伺候，僅攻下20分，但卻在第四節的關鍵時刻反彈。

第四節最後3分鐘，亞歷山大先是投進球隊本場比賽第3顆三分球，又完成一次高難度的後仰跳投，幫助雷霆逆轉戰局取得下半場首度領先，加上比賽最後44秒的6罰俱中，亞歷山大在第四節就貢獻15分，其中11分還集中在最後3分鐘。

談到亞歷山大在關鍵時刻的沉穩表現，今天攻下20分、5抄截的隊友卡盧索（Alex Caruso）說：「你根本看不出來這到底只是季後賽，還是總冠軍賽的第四場比賽，而且我們還處在系列賽1：2落後的情況下。無論發生什麼狀況，當你看向他時，你會發現他始終如一，在他場上冷靜的外表現，卻是藏著一種根深蒂固、無比強烈的競爭心態。」

而亞歷山大也直言，在這樣的大舞台上的關鍵時刻挺身而出，一直是他所夢想的，「我很享受這樣的時刻，不管最後是好與壞，都讓我感到興奮。在我小的時候，我就總在盼望著這樣的時刻，我會盯著時鐘倒數，想像這樣的畫面，現在我終於能夠親身經歷了。」

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Tyrese Haliburton Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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