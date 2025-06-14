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NBA／溜馬末節10次犯規賠上勝利 哈利伯頓：錯誤建立在此

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓表示末節被雷霆創造太多犯規了。 美聯社
哈利伯頓表示末節被雷霆創造太多犯規了。 美聯社

NBA總冠軍賽第4戰，溜馬隊今天在前3節一度領先到雙位數的情況下，末節不僅出現進攻斷電的狀況，還因為犯規問題頻頻將雷霆隊送上罰球線，讓攻下18分、7助攻的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）表示，球隊必須在避免犯規這部分做得更好。

溜馬今天在與雷霆的系列賽第4戰，前三節在先發與板凳球員的輪番貢獻下取得雙位數領先，眼看有機會在主場搶下「聽牌」優勢，但卻在四節出現進攻斷電的問題，單節僅拿下17分，包括前三節手感火燙的席亞康（Pascal Siakam）、托平（Obi Toppin）都未能有太多貢獻，得分重任也都落在哈利伯頓一人身上。

除了進攻受到雷霆防守的限制外，溜馬末節也頻頻賠上犯規，單節團隊出現10次犯規，其中還包括馬瑟倫（Bennedict Mathurin）在比賽最後階段，兩度出現發球進場前的犯規，讓雷霆亞歷山大兩度輕鬆站上罰球線取分還保有球權，光是在末節亞歷山大一人就靠著罰球拿下8分，成為雷霆能夠逆轉的關鍵。

對於球隊在末節遭到逆轉，哈利伯頓賽後說：「我們必須要做得更好才行，尤其是在關鍵時刻保持節奏、爭搶籃板，這你必須要打得很努力，這場失利我必須扛下責任，要在關鍵時刻有更好表現才行。另外，我們也必須在避免犯規這件事上做得更好，因為很多錯誤都是建立在這件事上。」

而溜馬席亞康也直言，球隊在末節確實錯過很多機會，「我們投丟了一些球，這為對手創造了機會，甚至讓他們多次站上罰球線，我們在最後時刻的執行並沒有到位，這讓我們無法製造出輕鬆的出手空間，反觀對方卻把握住了機會。」

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