NBA／不執行下賽季合約 衛斯特布魯克投奔自由求冠

金塊隊在今年季後賽次輪鎩羽而歸後，球隊替補後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天傳出將不執行下賽季的340萬美元的合約，也代表他將投身自由市場，並繼續尋求生涯首冠。

身為2017年年度MVP的衛斯特布魯克，近年來為了追求生涯首冠在聯盟各勁旅間遊走，在去年7月被交易到爵士隊並遭到釋出後，衛斯特布魯克則是隨即與金塊簽下「1＋1年」合約，不過本賽季金塊卻在季後賽前兩輪都遭遇七場大戰，最終在第二輪不敵雷霆隊遭淘汰。

今天則傳出下賽季握有340萬美元合約球員選擇權的衛斯特布魯克，將不會執行球員選項，並在7月1日正式投入自由市場，他本賽季代表金塊出賽75場，平均上場時間27.9分鐘，能繳出13.3分、6.1助攻和4.9籃板的數據，其中先發出賽36場則是個人近4季新高。

上月衛斯特布魯克選擇進行右手手術修復多處韌帶撕裂傷勢，但這將不會影響到他下賽季出賽，而根據美國媒體猜測，衛斯特布魯克會選擇不執行球員選項，最主要原因在於他下賽季合約年薪僅有346萬美元是低於聯盟底薪，這也讓他尋求新合約是合情合理，而日前還傳出曾有歐洲豪門開出歐洲籃球史上最大合約招攬衛斯特布魯克加入，不過他似乎並未心動，仍希望在NBA尋求生涯首冠。