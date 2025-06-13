路跑／用行動為女性發聲 愛女孩跑出不凡 帶給地球另一端的孩子們希望

致力於賦權女性的愛女孩國際關懷協會，自2015年成立以來，長期幫助非洲婦女及女孩克服社會經濟與環境挑戰，透過提升衛生教育，消除月經貧困，並為女性提供資源與機會，讓她們能夠擁有更健康、獨立的生活。今年9月，愛女孩國際關懷協會要攜手BE HEROES女性運動日，舉辦「愛女孩跑出不凡」路跑活動，邀請跑友們不只為了健康而跑，更是公益參與，帶給地球另一端的孩子們生命的盼望。

2015年，一趟到非洲肯亞的貧困關懷援助工作，愛女孩團隊目睹當地女孩因為經期來臨而影響到受教權，媽媽們也因此喪失一些好的工作機會，由於他們的經濟狀況，導致沒有生理用品可以使用，必須待在家裡面。愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯說：「我自己生長在台灣這麼幸福的一個地方，我是覺得非常不可思議跟難以想像的。」

這也促使他們啟動衛生教育的計畫，培訓當地的年輕女生製作可重複使用的布衛生棉，讓學生可以回到學校，媽媽們能回歸職場，建立健康成長的環境，「看到他們生命的改變，他們對人生充滿盼望跟夢想的時候，其實我們都非常的激動，也非常的被鼓勵，也一直讓我們的工作能夠持續進行下去。」

而在台灣，愛女孩透過不同的公眾演講，向大家分享自己的理念與成果，更在2022年首度舉辦「愛女孩跑出不凡」路跑，期盼透過大眾喜愛的運動活動，喚起民眾對於議題的認識。但運動百百種，為什麼選擇路跑，劉兆雯強調，路跑是很親民的一件事情，邀請親朋好友一起來參與，不只是為了健康而跑，同時透過跑步凝聚朋友關係，也可以跟家人朋友創造非常美好的回憶。

今年9月28日，愛女孩將攜手BE HEROES女性運動日，首度在彰化舉行「愛女孩跑出不凡」路跑，鼓勵女性朋友一起響應，帶起運動熱潮，「我覺得近幾年女性在運動這方面，其實她不只是在追求變得更漂亮、更健康，反而是說我在運動的這個階段裡面可以實現自我、挑戰自我，找回自己身體的主控權。」劉兆雯強調，這場路跑的每一個參與，愛女孩國際關懷協會都會撥費用去支持在當地進行的衛教課程，幫助當地的女孩子們可以擁有更健康的生活。

愛女孩國際關懷協會在非洲從衛生教育開始，現在也持續推動更多與經濟、生活技能相關的援助，已經在烏干達挖鑿6口水井，並建置雨水收集系統，提供安全乾淨的用水，讓孩子們不會再因為水質問題導致健康亮紅燈還必須向學校請假，也不會造成家庭的醫療經濟負擔。

另外也培訓當地年輕人，透過衛教的專業知識訓練還有農業的技職培訓，甚至是裁縫訓練的設置，期盼透過不同一技之長的訓練，幫助當地年輕人學到更好的知識及技能，「不只是改變他自己的生活，而是複製這樣子的技能到他的社區、他的國家，相信可以讓他們的經濟與尊嚴，都得到更好的成長。」