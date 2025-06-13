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NBA／防守同胞SGA效果佳 溜馬奈哈德：知道如何處理犯規情況

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大(左)、奈哈德(右)。 路透
亞歷山大(左)、奈哈德(右)。 路透

溜馬隊加拿大籍後衛奈哈德（Andrew Nembhard）雖不如同胞球星雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）如此耀眼，卻在總冠軍賽扛起防守亞歷山大重任，奈哈德表示不把這當作個人對決。

亞歷山大9歲起就在場上與奈哈德競爭，灰狼隊亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和暴龍隊巴瑞特（RJ Barrett）也曾在加拿大一起打球。

儘管亞歷山大已成為新科MVP，奈哈德只是普通的先發球員，但奈哈德總冠軍賽前3戰負責防守亞歷山大相當有成效，根據NBA官網數據，奈哈德防守亞歷山大14分07秒，期間亞歷山大得分只有15分，命中率僅38.5%（13投5中），這是所有溜馬球員中最長且最有效的防守時間。

溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）提到奈哈德的特點，「他對防守有高度的求知慾與理解，他知道這個時代無法真正阻止任何球星，但可以讓對方打得更困難。」卡萊爾認為面對MVP等級球員沒有喘息空間，但奈哈德是進攻與防守專注度一樣高的球員，在現代籃球很罕見。

談到與亞力山大的對位，奈哈德說，「我不把這當成個人對決，也不會去糾結那點，這是整支球隊的責任，我們很清楚這點。」

「這確實是一份沒有喘息機會的工作。」奈哈德坦言，「這是全隊48分鐘都得全神貫注的任務，自從進NBA後我就願意承擔這種任務，也越來越能勝任。你們現在看到的就是我在這方面的進步，變更有自信，更理解NBA節奏，知道如何處理犯規情況。」

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雷霆 溜馬 Shai Gilgeous-Alexander NBA季後賽

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