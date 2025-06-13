NBA／柯爾很欣賞！公鹿悍將投身自由市場 傳勇士有意追逐

倘若公鹿前鋒波提斯（Bobby Portis）選擇不執行下季價值1340萬美元的球員選項，他在自由市場上預期將不乏追求者。而根據多方消息，金州勇士可能成為積極競逐的球隊之一。

目前勇士陣中只有格林（Draymond Green）、波斯特（Quinten Post）與傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）三名禁區球員擁有合約在身，球隊急需補強內線深度。波提斯若加盟，有望在禁區輪替中扮演關鍵角色，尤其在攻守兩端提供經驗與韌性。

值得一提的是，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）對波提斯相當欣賞，雙方曾在2023年世界盃美國隊時期合作，柯爾對他的拚勁與穩定表現印象深刻，也為雙方潛在合作鋪路。

至於波提斯是否會離開公鹿，仍需觀察「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來動向。若安戴托昆波願意留守，公鹿預期也會盡力續留波提斯，維持主力陣容的完整性。

目前各隊普遍認為安戴托昆波傾向繼續留在密爾瓦基，並未表現出尋求交易的明確意圖。